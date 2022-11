Chainsaw Man 1x09, anteprima e data di uscita: ritorno in vita

La Pubblica Sicurezza è stata vittima di un infido attacco in Chainsaw Man 1x08. Makima è stata assassinata da alcuni uomini armati di pistola e come lei anche Kobeni e Arai. La stessa sorte pare toccherà presto anche agli altri componenti della Quarta Divisione, ma sarà davvero così?

La ending dell'episodio 8 di Chainsaw Man ha celebrato il sacrificio di Himeno, la quale ha dato la vita pur di non vedere morire il suo amato Aki. Tuttavia, i due misteriosi antagonisti comparsi dal nulla sono riusciti a sfuggire anche al Diavolo Fantasma e si apprestano ora a finire il lavoro cominciato.

Katana Man e la ragazza che ha siglato un patto con il Diavolo Serpente sono riusciti a sconfiggere senza troppi problemi Aki, nonostante egli abbia usufruito dei poteri del Diavolo Volpe e di quelli del Diavolo Maledizione, nascosto nella sua spada. Con Power che non sembra minimamente in grado di contrastare dei nemici così forti, la morte incombe sulla Quarta Divisione.

In Chainsaw Man 1x09 il sacrificio di Himeno in qualche modo non risulterà vano. Con un ultimo gesto eroico prima di sparire definitivamente nel nulla, vittima del patto con il Diavolo Fantasma a cui ha donato tutta se stessa, Himeno donerà un'ultima speranza ai suoi compagni di squadra.

Nel corso del prossimo episodio della serie anime di Chainsaw Man, la cui trasmissione è in programma per il 6 novembre 2022, torneremo anche a bordo del treno verso Kyoto su cui viaggiava Makima. Il Diavolo Pistola ha lanciato la sua terribile sfida, come reagirà la Pubblica Sicurezza?