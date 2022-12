Chainsaw Man 1x09, immagini e anteprima: una sconfitta totale

In Chainsaw Man 1x08 la Pubblica Sicurezza ha subito un attacco a sorpresa da alcuni sottoposti del Diavolo Pistola. Numerosi cacciatori di diavoli sono già morti, compresi alcuni dei componenti della Quarta Divisione. Scopriamo in anteprima quello che accadrà nella nona puntata di Chainsaw Man.

Mentre Makima si trovava in viaggio verso Kyoto è stata uccisa da alcune figure misteriose dotate di armi da fuoco, quasi impossibili da ottenere nel mondo dell'opera. Nello stesso momento Denki, Aki, Himeno e Power sono stati avvicinati da un uomo minaccioso, che dopo essersi presentato come il nipote del boss della Yakuza ha sparato un colpo in testa a Denji e ferito gravemente Himeno.

A occuparsi di lui ci ha pensato Aki, ricorrendo immediatamente al Demone Volpe. Tuttavia, è in quel frangente che in Chainsaw Man 1x08 è arrivato il Diavolo Katana. Questo particolare antagonista è talmente potente da essersi liberato dal Demone Volpe e addirittura da costringere Aki a fare ricorso alla sua spada. Tuttavia, nemmeno il Diavolo Maledizione nascosto nella lama di Aki è riuscito a fermare Katana Man. Infine, per proteggere la vita del suo innamorato, Himeno ha sacrificato se stessa al Diavolo Fantasma.

In Chainsaw Man 1x09 tornerà alla ribalta Denji. Poco prima di morire e dire addio ai suoi compagni, Himeno è riuscita a tirare la catena sul petto del protagonista. Il Diavolo Motosega è ora pronto ad abbattersi su Katana Man, dando vita a una delle sfide più attese dai lettori della serie manga. Ma riuscirà Denji a combattere un avversario tanto forte?