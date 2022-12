Chainsaw Man 1x09: il potere di Makima in una delle scene più inquietanti della serie

La decisione di rimanere quanto più fedeli possibili all’opera originale di Fujimoto nell'anime di Chainsaw Man aveva dimostrato un certo coraggio da parte degli artisti dello studio MAPPA. Infatti, nel manga sono presenti scene a dir poco cruente e puramente splatter, tra cui una con protagonista Makima apparsa nell’episodio più recente.

L’episodio 1x09, intitolato “Da Kyoto” mostra le gravi conseguenze dell’incontro tra i cacciatori di diavoli di Tokyo e alcuni dei membri della gang del Diavolo Pistola, tra cui anche l’incredibile combattimento tra Denji e il diavolo katana, caratterizzato da un design molto simile a quello del protagonista trasformato. Sebbene dimostrino coraggio e valore sul campo di battaglia, i cacciatori si trovano di fronte ad una situazione preoccupante, che richiede anche l’intervento diretto di Makima.

La donna dimostra il motivo per cui è lei a guidare la divisione dei cacciatori della pubblica sicurezza, agendo a distanza per salvare Denji, come potete vedere dalla clip riportata in fondo alla pagina. Non è ancora chiaro di cosa sia realmente capace di fare Makima, ma riesce ad uccidere a distanza secondo un rituale che assomiglia molto alle pratiche voodoo, sacrificando dei detenuti per effettuare l’uccisione dei bersagli. Un potere impressionante, che evidenzia l’importanza di un personaggio come lei a capo di Denji e del suo gruppo. E voi cosa ne pensate di questa particolare capacità di Makima? Fatecelo sapere nei commenti.

Ecco l'anteprima dell'episodio 1x10 di Chainsaw Man e un quiz per scoprire quale personaggio della serie siete.