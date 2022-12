Chainsaw Man 1x10, anteprima e data di uscita: il progetto di Makima

In Chainsaw Man 1x08 è cominciato l'attacco alla Pubblica Sicurezza. Numerosi cacciatori di diavoli sono stati uccisi, compresa Makima, che però misteriosamente è tornata in vita e si è vendicata dei suoi assassini. Ma chi ha preso di mira Denji e in che modo Makikma è coinvolta in ciò? Proviamo a scoprirlo con l'anteprima di Chainsaw Man 1x10.

In Chainsaw Man 1x09 la Katana ha battuto la Motosega. Il Diavolo Motosega è stato però salvato dall'intervento a distanza di Makima e poi dall'arrivo di Kobeni, miracolosamente in vita grazie alla protezione di Arai.

Gli autori dell'attacco sono quasi tutti morti, con i soli Katana Man e la ragazza che ha sugellato un patto con il Diavolo Serpente che sono riusciti a darsi alla macchia. La Pubblica Sicurezza ha subito gravissime perdite, con le Divisioni 1, 2, 3 e 4 di Tokyo che sono state decimate e accorpate in un'unica squadra capeggiata da Makima.

In Chainsaw Man 1x10 Aki dovrà fare i conti con la morte della sua partner Himeno, che si è sacrificata per salvare la sua vita. Dovrà inoltre dar conto anche al Diavolo Maledizione, che ha accorciato la durate della sua vita.

I cacciatori di diavoli di Tokyo incontreranno quelli di Kyoto, da cui potranno imparare come difendersi nelle prossime battaglie. In particolare saranno Denji e Power a doversi addestrare duramente. Il decimo episodio di Chainsaw Man debutterà il 13 dicembre 2022 in simulcast streaming su Crunchyroll.