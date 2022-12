Chainsaw Man 1x10: Kishibe come Mads Mikkelsen? La somiglianza causata dai fan

La prima stagione di Chainsaw Man è ormai proiettata verso il gran finale, nell’episodio 1x10 è stato introdotto un personaggio molto interessante. Kishibe ha fatto il suo debutto, e a partire da poche ore dopo la pubblicazione della puntata i fan si sono scatentati sui social, per aver trovato un suo corrispettivo tra gli attori di Hollywood.

Il cacciatore di diavoli della Divisione Speciale 1 di Tokyo sembra infatti avere molti tratti somatici in comune con Mads Mikkelsen, attore danese che ha lavorato a film come i primi due Pusher, alla serie Hannibal, e al videogioco di Kojima Productions Death Stranding. Come potete infatti vedere dalle immagini comparative presenti nei due post in calce, effettivamente tra Mikkelsen e Kishibe si nota un’impressionante somiglianza, quasi come se per realizzare determinate scene Fujimoto si fosse direttamente ispirato a scene e fotografie dell’attore.

Questa somiglianza si nota anche nella resa del personaggio di Kishibe nell’anime di MAPPA, così come nell’atteggiamento del cacciatore. Non è stato confermato se l’autore si sia realmente ispirato ai ruoli interpretati da Mikkelsen o abbia tentato di ricreare un personaggio molto simile, eppure la community ha già decretato chi sarebbe un perfetto Kishibe in un ipotetico live action. E voi avevate notato questa somiglianza? Ditecelo nei commenti.

Per finire vi lasciamo alla metropolitana dedicata a Chainsaw Man in Messico.