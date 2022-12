Chainsaw Man 1x10: lo spietato allenamento speciale di Denji e Power

L'adattamento di Chainsaw Man giunge al terzultimo episodio di questa prima, strepitosa stagione. Dopo numerosi spargimenti di sangue, Denji ha conosciuto per la prima volta la sconfitta in battaglia. La Pubblica Sicurezza ha subito un durissimo colpo. Come faranno i cacciatori di diavoli di Tokyo a risollevarsi?

In Chainsaw Man 1x09 Denji è stato sconfitto da Katana Man, non riuscendo a proteggere Aki e a vendicare la compagna Himeno che aveva riposto in lei le sue ultime speranze. Il Diavolo Motosega è comunque uscito "illeso" dallo scontro, salvato dall'intervento a distanza di Makima, che dopo essere tornata in vita in Chainsaw Man 1x09 ha esibito il suo straordinario potere.

Nella decima puntata di Chainsaw Man, ora disponibile alla visione in streaming su Crunchyroll, la Pubblica Sicurezza affronta le conseguenze del terribile attentato subito. La Divisione 4 è a pezzi, con Himeno e Arai deceduti e Aki gravemente ferito. Viene dunque deciso che le Divisioni dalla 1 alla 3 verranno accorpate nella quarta e che questa verrà presa in comando da Makima.

Dopo aver analizzato gli attacchi ricevuti, Makima porta Denji e Power da un cacciatori di diavoli veterano. Kishibe, noto per essere uno dei più forti Devil Hunter, farà da mentore a entrambi per farli diventare più forti in vista della prossima battaglia.

I metodi di Kishibe si rivelano tuttavia poco ortodossi. Il cacciatore trasforma Denji e Power nelle sue vittime. I due verranno uccisi a ripetizione e poi fatti resuscitare facendoli nutrire con del sangue fin quando non riusciranno a elaborare una strategia in grado di fermare il loro maestro. Per farlo, rinunciano alla violenza bruta che finora li ha contraddistinti e sfruttano tutto il loro acume tattico.

Nel frattempo, Aki fa ancora i conti con la morte di Himeno per mano di Akane Sawatari e Katana Man. Il ragazzo non riesce ad accettare che la sua compagna si sia sacrificata per lui e che d'ora in avanti non potrà più dividere le sigarette con lei.

Aki deve inoltre fare i conti con i contratti che ha utilizzato in battaglia. Il Diavolo Volpe pare non rispondere più ai suoi comandi, dopo essere stato fatto a pezzi da Katana Man. Inoltre, il Diavolo Maledizione ha ridotto la durata della sua vita. Aki si è rivelato debole, ma Madoka e Tendo della Divisione di Kyoto gli permettono di siglare un contratto con un diavolo dal potere spaventoso.