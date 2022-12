Chainsaw Man 1x11, uscita e anticipazioni: un nuovo contratto demoniaco

Mentre le polemiche continuano a circondare Chainsaw Man, l'anime si avvicina alla chiusura della prima, spettacolare stagione. L'undicesimo episodio dell'adattamento prodotto da Studio MAPPA è infatti anche il penultimo di questa parte introduttiva della storia.

L'attacco subito dai cacciatori di diavoli ha costretto la Pubblica Divisione a riorganizzare le forze in campo. La Divisione 4 viene accorpata alle altre 3, con Makima messa a capo dell'unità. In Chainsaw Man 1x10 Denji e Power sono però stati costretti a prendere parte a un brutale addestramento. Il cacciatore di diavoli Kishibe sta uccidendo entrambi a ripetizione, fin quando entrambi non riusciranno a difendersi dai suoi attacchi.

Nel mentre, mentre piangeva la morte di Himeno su un letto di ospedale, Aki è stato avvicinato dai cacciatori di diavoli di Kyoto. Per diventare più potente e coronare il suo sogno di sconfiggere il Diavolo Pistola, ad Aki viene proposto di siglare un ulteriore contratto con un diavolo.

Nella puntata 11 di Chainsaw Man vedremo come andranno a concludersi queste due situazioni. Power e Denji hanno deciso di sfruttare tutta la loro intelligenza per sconfiggere finalmente Kishibe. Riusciranno a collaborare i due compagni della Divisione 4?

Aki, invece, conoscerà l'identità del diavolo a cui si è avvicinato. Sopravvivrà all'incontro, e che tipo di potere otterrà? Chainsaw Man 1x11 debutterà il 20 dicembre in simulcast streaming su Crunchyroll.