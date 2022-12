Chainsaw Man 1x11: la vendetta della Pubblica Sicurezza

Dopo la sconfitta totale subita dall'assalto di Katana Man e Akane Sawatari, responsabili della morte di Himeno e numerosi altri cacciatori di diavoli, la Pubblica Sicurezza si rilancia in Chainsaw Man 1x11 dando il via all'operazione vendetta.

L'addestramento di Denji e Power cominciato in Chainsaw Man 1x10 è giunto al termine. Unendo le forze e spremendo le meningi, il Diavolo Motosega e la Majin del sangue sono riusciti a convincere Kishibe, che dunque li promuove. Nel frattempo, in Chainsaw Man 1x11 Aki ha incontrato il Diavolo Futuro, con cui ha la possibilità di siglare un patto per realizzare il sogno di uccidere il Diavolo Pistola. In tutta la Pubblica Sicurezza solamente due cacciatori hanno siglato un patto con il Diavolo Futuro, e non a basso prezzo. Ad Aki viene tuttavia solamente chiesto di poter vivere nell'occhio destro, poiché il cacciatore presto morirà nel peggiore dei modi.

Dopo aver individuato la posizione di Katana Man Sawatari grazie ai magheggi di Makima, la Pubblica Sicurezza lancia il suo attacco. La missione vendetta non coinvolge però solamente i sopravvissuti della Divisione 4, Aki, Denji, Power e Kobeni, ma anche degli esseri misteriosi appartenente alla squadra speciale.

Assieme al Majin Squalo, al Majin Violenza, al Diavolo Ragno e al Diavolo Angelo, comincia l'assalto alla yakuza. Tuttavia, impegnato in uno scontro con Sawatari, Aki sta per cadere proprio contro il Diavolo Fantasma, lo stesso diavolo che Himeno poteva controllare.