Chainsaw Man 1x12, anticipazioni e uscita: la resa dei conti di Aki

Grazie all'intervento decisivo di Makima e Kobeni, i cacciatori di diavoli della Pubblica Sicurezza sono riusciti a sopravvivere all'attacco degli uomini assoldati dal Diavolo Pistola. La Divisione 4 è ora pronta a sferrare il contrattacco e a pareggiare i conti con Katana Man e Akane Sawatari, i principali responsabili della morte di Himeno.

Denji e Power sono sopravvissuti al brutale addestramento di Kishibe, mentre Aki ha siglato un contratto con il Diavolo Futuro. Il trio, a cui si aggiunge anche la sopravvissuta Kobeni, è dunque pronto a cominciare una missione vendicativa.

Con il supporto della squadra speciale, composta da quattro figure inquietanti, i Majin squalo e violenza e i Diavoli ragno e angelo, Aki e gli altri sferrano l'attacco alla Yakuza. La vendetta della Pubblica Sicurezza in Chainsaw Man 1x11 non procede tuttavia come previsto.

Sebbene sia ora in possesso dei poteri del Diavolo Futuro, che gli consentono di guardare il futuro per qualche secondo, Aki non regge il confronto con Sawatari, che ora si avvale del Diavolo Fantasma. Il cacciatore sembra sul punto di cadere dinanzi al diavolo che un tempo veniva usato dalla sua campagna di squadra Himeno.

Nel dodicesimo episodio di Chainsaw Man vedremo se Aki riuscirà a sopravvivere sfruttando le conoscenza sul diavolo della sua defunta amica, oppure se morirà proprio come previsto dal Diavolo Futuro. Chainsaw Man 1x12 debutterà il 27 dicembre 2022 in simulcast streaming su Crunchyroll. Vi salutiamo lasciandovi al messaggio dell'autore di Chainsaw Man dedicato alla recente scomparsa di Himeno nell'anime.