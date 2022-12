Chainsaw Man 1x12, la resa dei conti finale: Motosega Vs. Katana round 2

Uno degli anime più apprezzati di questo palinsesto giunge ai saluti. La prima stagione dell'anime di Chainsaw Man si chiude con la trasmissione della dodicesima puntata. L'uomo motosega chiude i conti con l'uomo katana. Chi tra i due ha trionfato, infine?

In Chainsaw Man 1x11 è cominciata la resa dei conti tra la Pubblica Sicurezza e gli yakuza armati di pistola che in precedenza avevano osato sfidare Makima e compagni. La dodicesima e ultima puntata della serie anime di Chainsaw Man riprende con Aki alle strette contro il Diavolo Fantasma, ora ai comandi di Akane Sawatari. Ripensando alla senpai Himeno e alle sigarete condivise con lei, Aki riesce a ritrovare la calma e a placare il Diavolo Fantasma. Prima che possa avvicinarsi a Sawatari e vendicare la defunta amica, interviene Kobeni che coglie l'antagonista alle spalle.

Nel frattempo, Denji e Power esplorano i piani alti dell'edificio in cui si nasconde la yakuza. Mentre la Majin del Sangue fa piazza pulita di zombie, Denji arriva infine faccia a faccia contro colui che in precedenza lo aveva sconfitto.

Katana Man pretende che Denji chieda perdono per la morte di suo nonno, ma di tutta risposta Denji tira la sua catena per trasformarsi in Chainsaw Man. Al termine di un brutale scontro, in cui l'Uomo Motosega perde le lame sugli arti e persino quella sulla testa, Denji trionfa grazie alla sua nuova abilità. Tratto in inganno l'avversario, lo recide con una motosega spuntata sugli arti inferiori.

La Pubblica Sicurezza ha trionfato e la questione sembra essere risolta. Tuttavia, calata la notte, Denji ha un brutto e ricorrente incubo. Cosa si nasconde dietro quella misteriosa porta che non dovrebbe mai essere aperta?