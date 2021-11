Chainsaw Man parte 2 si allontana? Fujimoto cerca aiuto per un altro progetto

Con Fire Punch non ci era riuscito, ma comunque si era fatto conoscere. Ora Tatsuki Fujimoto è sulla bocca di tutti. Chainsaw Man è stato infatti un successo breve ma strepitoso, che gli ha consentito di essere apprezzato molto in Giappone e nel resto del mondo, e ciò gli ha garantito la possibilità di pubblicare il commovente oneshot Look Back.

In contemporanea, la Shueisha ha deciso di raccogliere i tanti oneshot preparati da Fujimoto prima e dopo la serializzazione di Fire Punch, approfittando dell'ondata di popolarità. Però il pubblico attende con ansia Chainsaw Man parte 2, il già annunciato seguito che non si sa ancora quando arriverà. Sembra che i tempi si dilateranno ancora dato che Tatsuki Fujimoto ha in mente un altro progetto.

La casa editrice Shueisha e l'autore hanno pubblicato un messaggio chiedendo se c'è qualcuno che vuole fare da assistente per Fujimoto dato che nel prossimo periodo pubblicherà un altro manga, che sarà però o un oneshot o comunque una storia molto breve. Considerati i tempi, è possibile che il prodotto esca nei primi mesi del 2022. Niente Chainsaw Man 2 in vista quindi, che potrebbe slittare a non prima della seconda metà del prossimo anno.

Tuttavia il mondo di Denji si sta espandendo con la light novel Chainsaw Man: Buddy Stories.