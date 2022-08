Chainsaw Man: la parte 2 diventa già un anime grazie a queste immagini di un fan

Il trailer di Chainsaw Man ha alzato l'hype verso la serie. Il noto manga di Tatsuki Fujimoto, nonostante abbia completato la prima parte da oltre un anno e mezzo, non ha visto ancora il proprio anime andare in onda. Il tempo però sta arrivando, mentre chi legge il manga ha già potuto gettarsi sulla seconda parte della storia.

Su MangaPlus sono stati pubblicati i primi capitoli di Chainsaw Man parte 2 a inizio luglio. Denji non è ancora comparso, al suo posto ci sono nuovi personaggi, in particolare la giovane Asa, una studentessa liceale che ha un brutto rapporto con la scuola e i suoi compagni. Le vicende di Asa sono al centro di questi primi capitoli ed è ancora difficile capire in che direzione vuole muoversi l'autore.

Sta di fatto che tutti i lettori sono eccitati per questo nuovo corso degli eventi. Il mondo che Fujimoto sta tratteggiando ruota intorno ad altre situazioni, molto diverse da quelle della prima parte. Il fan LaillNii ha deciso di prendere alcune tavole di Chainsaw Man 2 e ricolorarle come se fosse l'anime di Studio MAPPA. Il suo lavoro ha fatto il giro del web e ha ricevuto diversi consensi, ecco le quattro immagini che ha scelto.

Intanto lo studio nipponico ha già affermato che in futuro intende realizzare l'anime di Chainsaw Man parte 2.