Chainsaw Man parte 2 ha una data di uscita, ed è vicinissima! La rivelazione

Lo abbiamo tanto amato e poi lo abbiamo tanto atteso: Chainsaw Man è uno dei manga più belli degli ultimi anni, con il suo ritmo esagerato e folle. Questa forte componente adrenalinica si unisce poi alle disavventure di Denji, imprigionato una vita costruita ad hoc ma da cui riesce a liberarsi alla fine dell'undicesimo volume di Chainsaw Man.

E mentre l'autore si sta preparando a un nuovo oneshot inedito, stavolta portato avanti insieme a un altro mangaka, arriva la notizia bomba che tutti aspettavano da tempo. Chainsaw Man parte 2 debutterà il 13 luglio 2022 su Shonen Jump+, la piattaforma digitale di casa Shueisha che Tatsuki Fujimoto ha scelto come nuova casa per il suo manga, dopo che la prima parte è stata pubblicata per due anni sulla più famosa Weekly Shonen Jump. A rivelarlo è l'editor Shihei Lin su Twitter. Per ora non è noto se il manga arriverà anche su MangaPlus in inglese e altre lingue.

Denji tornerà, stavolta in una situazione completamente diversa e senza avere al suo fianco alcuni dei personaggi più contraddistintivi della prima parte. Si calerà in un contesto liceale e dovrà coordinare il tutto con la vita da cacciatore di diavoli. Non si sa ancora nulla sulla trama della seconda parte di Chainsaw Man, ma di certo Tatsuki Fujimoto è riuscito a preparare con la sua solita bravura un prodotto di alto livello che scopriremo nei prossimi mesi.