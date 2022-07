Chainsaw Man parte 2 esordisce col botto anche su MangaPlus: i numeri in occidente

Tatsuki Fujimoto ha accantonato i oneshot per ridedicarsi ancora una volta a Chainsaw Man, un'opera che negli ultimi anni è stata spesso acclamata da pubblico e critica e che ha reso famoso l'autore. Dopo oltre un anno e mezzo di stop, il manga è tornato con l'inizio della seconda parte, pubblicata in Giappone su Shonen Jump+.

Nel resto del mondo, invece, è stata la piattaforma MangaPlus ad accogliere Chainsaw Man, così come successe durante la scorsa serializzazione. In Giappone ormai sono stati registrati numeri da record, con oltre 2 milioni di visite su Shonen Jump+, numeri destinati indubbiamente a crescere. E invece com'è andato Chainsaw Man su MangaPlus? Sul portale occidentale, che porta il manga in inglese, spagnolo, indonesiano, portoghese e francese, sono state registrate ben 458.000 visite.

Ciò pone Chainsaw Man al secondo posto dei manga più letti dell'intera piattaforma, dietro soltanto a ONE PIECE che invece sembra distantissimo, in virtù anche del fatto che per il manga di Eiichiro Oda non escono capitoli da diverse settimane. Sembra comunque confermato il grande interesse per il manga di Fujimoto, che aumenterà ulteriormente quando l'anime andrà in onda in Giappone e sui servizi di streaming occidentali a ottobre 2022.