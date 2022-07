Chainsaw Man parte 2, sbuca il primo poster ufficiale del manga: chi c'è in copertina?

Chainsaw Man è stata una delle rivelazioni di Weekly Shonen Jump degli ultimi anni. Pubblicato tra il 2018 e il 2020, questo manga ha visto la conclusione della prima parte insieme all'annuncio di una seconda parte. Ed è proprio Chainsaw Man 2 uno dei manga più attesi di quest'anno, con l'autore che finalmente ha rivelato la data di uscita.

Il progetto tornerà a breve su Shonen Jump+, la rivista digitale di casa Shueisha, e MangaPlus, il portale internazionale con i capitoli disponibili in inglese e altre lingue. Chainsaw Man 2 esordirà il 13 luglio in Giappone, mentre per il fuso orario la sua uscita potrebbe essere anticipata sul portale occidentale. Manca quindi davvero poco, e Weekly Shonen Jump ha deciso di promuovere il debutto di Chainsaw Man parte 2 con una pagina promozionale inserita sul numero 32 della rivista.

Questa pagina è quasi completamente gialla e si concentra sulla storia di Denji raccontata nella prima parte: si intravede lo scontro con il diavolo zombie, con il diavolo katana, con Babbo Natale e tanti altri momenti, ma la figura al centro è quella completamente inedita. Il Chainsaw Man, completamente trasformato e con indosso un gakuran - uniforme scolastica maschile - ha di fronte una ragazza con il codino che non ha paura di lui.

Cos'ha pensato Tatsuki Fujimoto per la seconda parte?