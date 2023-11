Chainsaw Man, 4 titoli anime perfetti per i fan di questa serie: li conoscete già?

Nonostante l'enorme successo, Chainsaw Man è ancora in attesa di ricevere una seconda stagione. Per questo motivo, tutti i fan di questo franchise possono attendere guardando alcune serie piuttosto simili. Se avete già visto una di queste serie e ne volete parlare, oppure volete consigliare un'anime simile, fateci sapere nei commenti!

Devil May Cry è un franchise conosciuto soprattutto per i suoi videogiochi. In questa serie, i demoni tendono ad assumere forme umanoidi per passare inosservate. Tuttavia, possono cambiare la loro pelle esterna a loro piacimento e svelare successivamente le loro sembianze reali. Dante è figlio di un demone e di un'umana; dopo aver visto i suoi genitori morire, questo mezzo-demone ha come obiettivo uccidere tutti i demoni.

Black Clover presenta i classici canoni degli shonen, ma non per questo è banale. Yuno e Asta sono amici e allo stesso modo rivali: entrambi hanno come obiettivo quello di diventare Imperatore Magico. Tuttavia, mentre il primo è un mago provetto, il secondo non sa usare la magia. Tuttavia, Asta ottiene una spada in grado di annullare la magia chiamata Spada Fendi Demoni. I diavoli in questa serie assumono un ruolo unico e tutto da scoprire.

Devils' Line si differenzia dalle altre serie per essere tratto da un manga seinen romantico. In quest'anime, i diavoli sono essenzialmente uguali ai vampiri. Anche se possono vivere tranquillamente attorno agli umani, i loro istinti prendono il sopravvento nel momento in cui vedono del sangue.

In Devilman Crybaby, i demoni sono degli esseri mostruosi e terrificanti, che esistono molto prima dell'umanità stessa. Non avendo una forma fisica, possono decidere di possedere esseri viventi, dunque animali, piante e soprattutto umani. Ed è proprio quello che succede ad Akira, il protagonista, un giovane ragazzo innocente ed ingenuo. Questo body-horror dai tratti psichedelici potrebbe non essere adatto a tutti!



