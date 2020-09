Chainsaw Man 83: violenza e inferno in un capitolo imprevedibile

Chainsaw Man è uno dei manga più folli e imprevedibili attualmente pubblicati su Weekly Shonen Jump. Tatsuki Fujimoto è riuscito a portare la sua visione delle cose da Jump+, dove aveva pubblicato Fire Punch, alla rivista maggiore che è stata quindi affollata di diavoli e da una trama che non sembra minimamente seguirne i canoni.

Gli ultimi eventi hanno visto uno sconvolgimento totale in Chainsaw Man. Aki morto, Power morta, Denji mentalmente distrutto da Makima. Scene raccapriccianti che sembravano essere un crocevia per un momento di calma nella serie. Ma il capitolo 83 di Chainsaw Man ha ancora una volta sconvolto le attese mostrando ai lettori scene assurde.

Kishibe ha finalmente fatto la sua mossa mentre al fianco di Makima sfilano una serie di demoni vivi e morti, tra cui Beam e Power, che sembrano essere stati fedeli al diavolo motosega racchiuso in Denji. Questa scena si interrompe con una cannonata che mette in difficoltà Makima mentre una squadra le spara diversi proiettili, ferendola.

La donna tuttavia è ancora viva e riesce a manipolare Denji che decide di salvarla, forse inconsapevolmente. Mentre gli uomini di Kishibe evocano il diavolo dell'inferno, il protagonista di Chainsaw Man si trasforma in un modo completamente nuovo e fa a pezzi in un istante il nuovo diavolo nemico. Cosa sta succedendo a Denji e cosa accadrà in Chainsaw Man? Intanto il manga di Weekly Shonen Jump vede sempre di più.