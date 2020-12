Chainsaw Man 97: data di uscita e teorie sull'ultimo capitolo del folle manga di Fujimoto

Dopo vari annunci sul climax da parte di editor e rivista, oltre alla storia che procedeva spedita verso la conclusione, ormai ci siamo: Chainsaw Man 97 sarà l'ultimo capitolo di questa breve storia scritta e disegnata da Tatsuki Fujimoto. Appena due anni di pubblicazione per il mangaka che si concluderanno la prossima settimana.

Chainsaw Man 97 arriverà infatti su MangaPlus domenica 13 dicembre alle ore 17:00. In attesa di scoprire il progetto speciale, cerchiamo di capire cosa potrebbe accadere nell'ultimo capitolo. Dopo aver iniziato ad affrontare Makima, Denji ribalta la situazione con un attacco a sorpresa e dà inizio al suo piano. Nel finale di Chainsaw Man 96 abbiamo visto infatti il ragazzo cucinare e mangiare Makima per tenerla a bada. La scelta di Fujimoto indica che il finale sarà davvero fuori di testa, come è stato il resto del manga.

Dopo l'ultima vignetta dello scorso capitolo potremmo aspettarci un timeskip per Chainsaw Man in cui vedremo la società tornare alla normalità dopo gli eventi che l'hanno colpita. Dopo questo tempo, vedremo il risultato della scelta di Denji che continuerà a divorare le parti di Makima per evitare che si rigeneri, all'infinito. Considerato però Fujimoto e il suo stile di narrazione, non è da mettere da parte un imprevedibile colpo di scena che farà invece vincere Makima e farà esordire il suo mondo ideale, con il Chainsaw Man ai suoi piedi. Voi cosa pensate accadrà nell'ultimo capitolo del manga?