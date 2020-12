Chainsaw Man 97: tante rivelazioni nel capitolo conclusivo, la parte due arriva nel 2021

Il capitolo 97 di Chainsaw Man è ora disponibile su MangaPlus, e segna la conclusione della prima parte del manga. Dopo i pazzeschi eventi del capitolo 96 molti si aspettavano un timeskip o qualche anticipazione sul nuovo arco narrativo, ma a quanto pare Fujimoto ha preferito prendersi il suo tempo e iniziare a rispondere a qualche domanda.

Nel capitolo 96 di Chainsaw Man abbiamo visto Denji e Pochita collaborare per uccidere Makima, fatta letteralmente a pezzi dal protagonista e divorata per prevenirne la rinascita. L'ultima uscita si apre proprio con Denji impegnato a gustarsi la cena, per poi discutere dell'avvenuto con Kishibe.

Il protagonista rivela di non aver mai voluto uccidere Makima, ma di averla mangiata per diventare tutt'uno con lei, in quello che appare come il più folle dei modi per esprimere il proprio amore. Kishibe chiede a Denji come è possibile che Makima si sia fatta sorprendere da un attacco tanto banale, e lui rivela che "si è trattata di una semplice scommessa". Secondo Denji, infatti, Makima era interessata unicamente al Diavolo della Motosega, e per questa ragione non lo avrebbe notato avvicinarsi di soppiatto.

Successivamente Kishibe presenta a Denji il nuovo Diavolo del Controllo, una ragazzina incredibilmente simile alla stessa Makima. Il cacciatore di diavoli spiega al protagonista che la ragazzina è stata scoperta in Cina, e che affidarla al governo porterebbe unicamente alla creazione di una seconda Makima. Per questa ragione, Kishibe affida la giovane Nayuta a Denji.

Nelle ultime pagine vediamo anche Pochita, il Diavolo della Motosega, mentre rivela al protagonista il suo sogno: essere abbracciato da qualcuno. Denji comprende le vere motivazioni di Makima e si promette di non abbandonare Nayuta, e successivamente si mette in marcia per cacciare il prossimo diavolo.

L'ultima pagina del capitolo 97 conferma la produzione della seconda parte di Chainsaw Man, che a quanto pare non arriverà prima del 2021 inoltrato. Per il momento, dunque, la storia di Denji si conclude qui.