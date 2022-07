Chainsaw Man 98: il nuovo capitolo presenta uno dei diavoli più strani

Finalmente è tornato Chainsaw Man con la parte 2 del manga. Tatsuki Fujimoto ha fatto la sua comparsa su MangaPlus martedì 12 luglio 2022 con il capitolo 98 della serie, con un palese timeskip e un cambio d'area. I lettori sono rimasti per la maggior parte colpiti dalla scelta portata dall'autore, che ha coinvolto anche un certo personaggio.

L'inizio di Chainsaw Man 98 ha proiettato il lettore in una classe scolastica, dove non c'è Denji bensì un nuovo gruppo di personaggi. Questi ragazzi vengono presentati a Bucky, il diavolo pollo, che si presenta con un corpo molto minuto, proprio come quello del volatile, ma senza testa e con un fiocco. Un diavolo tutt'altro che orripilante o terrificante, e infatti la potenza di queste creature deriva da quanto vengono temute dall'umanità o da altri esseri.

Per questo Bucky è destinato a essere ucciso e mangiato, in virtù della sua debolezza. Nonostante il suo destino, riuscirà a fare amicizia con la classe e a evitare di essere ucciso. Peccato però che finisca nelle trame della rappresentante di classe, vogliosa di vendetta verso Asa Mitaka. La carriera di Bucky si conclude così nel giro di poche pagine, finendo schiacciato dal peso di Asa, testimoniando ancora una volta quanto in realtà fosse un diavolo debole.

E voi avete apprezzato il primo capitolo di Chainsaw Man disponibile su MangaPlus?