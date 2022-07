Chainsaw Man 99 è su Manga Plus: un accordo pericoloso

L’inizio della seconda parte di Chainsaw Man ha presentato ai lettori un nuovo personaggio: Asa Mikata. La ragazza, una liceale che improvvisamente si ritrova minacciata dai compagni dopo un brutto incidente, finisce per diventare uno dei demoni più feroci dell’universo ideato da Fujimoto, e di conseguenza un nuovo obiettivo per Denji.

Intitolato “Due Uccelli”, il capitolo 99, disponibile su Manga Plus, si apre con la speranza da parte di Mikata che quanto avvenuto il giorno prima fosse tutto un incubo. La dura realtà però le si presenta come una sua sosia, con le cicatrici dello scontro. Si tratta del Diavolo della Guerra, che salvandole la vita, e dandole il controllo su metà del suo cervello, intende usarla per creare un esercito col quale affrontare il Diavolo Motosega.

Chainsaw Man sembra infatti frequentare il liceo dove Mikata viene scortata dal Diavolo. Spinta anche dalla volontà della sua controparte malvagia, Asa si ritrova a stringere amicizia con un ragazzo, solo per farlo diventare uno dei tanti alleati al servizio del diavolo della guerra. Le due Mikata stringono quindi un patto: Asa potrà riottenere il controllo di sé se riusciranno ad uccidere il Diavolo Motosega.

Intanto, insieme al suo nuovo compagno, Mikata entra nel club dei cacciatori di diavoli, e per dimostrare di esserne all’altezza ha una settimana di tempo per uccidere il primo diavolo. Per concludere ricordiamo che Chainsaw Man si è aggiudicato due Daruma d'Oro al Japan Expo 2022.