Chainsaw Man 99: la missione primaria del Diavolo della Guerra

La seconda parte di Chainsaw Man è partita con l’introduzione di un nuovo personaggio, Asa Mikata, e del pericoloso, ed estremamente violento, Diavolo della Guerra. Denji, tuttavia, non ha ancora fatto il suo ritorno ufficiale sulle pagine del manga, ma stando all’obiettivo principale del nuovo diavolo, potrebbe non mancare molto.

Dalle rivelazioni diffuse negli scorsi mesi sappiamo infatti che la nuova parte dell’avventura di Denji si concentrerà sulla sua vita liceale, oltre che ovviamente alla solita caccia ai diavoli. Asa, tornata in vita grazie all’intervento del diavolo della guerra, inizia proprio nel capitolo 99 a frequentare l’istituto dove dovrebbe trovarsi Chainsaw Man, e sin dal primo giorno entra a far parte del club di cacciatori di diavoli.

Una trovata importante per due motivi: il primo è la possibilità di entrare in contatto il più rapidamente possibile con Denji, il secondo poiché, essendo un club, è facile stringere amicizia con altri studenti che potrebbero diventare parte dell’esercito che il diavolo della guerra intende creare. War Devil vuole infatti portare quante più persone dalla sua parte, così da avere maggiori possibilità di vittoria contro il diavolo motosega. Una sfida che potrebbe rivelarsi incredibilmente difficile persino per Denji.

