Chainsaw Man, l'accordo di Denji: comincia la ricerca di un pericoloso nemico

Grazie al legame che lo unisce con Pochita, Denji è stato assunto dalla Pubblica Sicurezza. Tuttavia, la sua vita da cacciatore di diavoli è cominciata non senza problemi. I grattacapi per il protagonista sono solamente all'inizio: è l'accordo pattuito nel quinto episodio di Chainsaw Man che lo metterà in pericolo.

In Chainsaw Man 1x05 il povero Denji viene manipolato a causa della sua ossessione per le donne. Deluso dalle palpate ai seni di Power, il ragazzo pensa che da lì in poi ogni suo desiderio si rivelerà una terribile insoddisfazione. È confrontandosi con Makima, che nota in lui qualcosa che non va, che cade vittima di un losco tranello. Sedotto dalla ragazza, di cui è perdutamente preso, si lascia convincere e sigla un particolare accordo: Denji affronterà il Diavolo Pistola e poi in cambio potrà chiedere qualsiasi cosa lui voglia a Makima.

Ma per quale motivo Denji è caduto in trappola? Il Diavolo Pistola è un essere terribilmente potente che uccise un milione e mezzo di persone in tutto il mondo nell'arco di soli cinque minuti. Da quel momento il diavolo sparì dalla circolazione, ma si lasciò dietro dei pezzi di sé che si attraggono come magneti. Formando un grosso cumulo di pezzi del Diavolo Pistola, questi potranno condurre Denji dal Diavolo Pistola. Ma il Chainsaw Man potrà mai opporsi a un nemico forte quanto il mostro che causò la fine della famiglia di Aki? In Chainsaw Man 1x05 comincia la caccia, che però allo stato attuale sembra più una condanna a morte per Denji.