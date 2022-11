Chainsaw Man, Aki Hayakawa sulla copertina di una rivista femminile giapponese

Dopo soli 4 episodi, Chainsaw Man è già diventata un'opera che ogni fan degli anime dovrebbe seguire. Le splendide animazioni di studio MAPPA insieme alla storia di Tatsuki Fujimoto hanno dato vita a un prodotto innovativo e unico, che riesce a essere una via di mezzo tra un battle shonen e uno slice of life.

In Chainsaw Man 1x04 studio MAPPA si è superato, mostrando delle sequenze di vita quotidiana dei protagonisti che hanno incantato i fan. Grande risalto è stato dato ad Aki Hayakawa, responsbile di Denji e Power all'interno della pubblica sicurezza. Egli è costretto da Makima a ospitare in casa i due, che gli causeranno non pochi grattacapi.

La sequenza della mattina tranquilla di Aki in Chainsaw Man 1x04 ha raccolto i consensi dei fan, che l'hanno osannata sul web. Il devil hunter della pubblica sicurezza ha infatti un fascino unico nelle azioni di tutti i giorni, dato dal suo carattere mite e solitario che lo rende già uno dei personaggi più amati della serie.

Per celebrarlo, la rivista giapponese dedicata a un pubblico femminile Anan Magazione ha dedicato la copertina ad Aki, come possiamo vedere nel tweet di @CHAINSAWMAN_PR. L'uomo è ritratto di profilo mentre sta accendendo la sigaretta, illuminato soltanto dalla luce dell'accendino. L'illustrazione rende splendidamente l'aria di mistero e solitudine che caratterizza Aki nell'anime e lo rende un personaggio unico.

Nei prossimi episodi di Chainsaw Man ci sarà spazio per il passato di Aki Hayakawa? Al momento non ci è dato saperlo, ma sarebbe davvero bello sviscerare a fondo le sfumature di un personaggio così misterioso.