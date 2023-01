Chainsaw Man: Aki e il richiamo del Diavolo Volpe nella figure di NIREN STUDIO

Con una prima, entusiasmante stagione, Studio MAPPA ha firmato lo shonen dell'anno con Chainsaw Man. L'adattamento animato dell'opera di Tatsuki Fujimoto ha conquistato il pubblico a suon di violenza, azione e diavoli, e visto tale successo sul mercato non potevano mancare gadget e merch dedicati.

Le prime dodici puntate dell'anime di Chainsaw Man hanno presentato al pubblico i folli componenti della quarta Divisione della Pubblica Sicurezza. Denji sogna unicamente di poter avere una relazione con una ragazza, mentre Power è totalmente incontenibile. A fare da contraltare ai due è Aki Hayakawa.

Aki è un cacciatore di diavoli esperto il cui obiettivo è quello di eliminare il Diavolo Pistola, responsabile della morte della sua famiglia. Per completare questa sua missione ha siglato dei contratti con alcuni diavoli. Tra questi, il primo a venirci mostrato in Chainsaw Man 1x04 è Kon, il Diavolo Volpe.

Kon è un diavolo molto amichevole con gli esseri umani, lo vediamo infatti essere d'aiuto a numerosi cacciatori, che concede i suoi poteri in cambio di cibo, generalmente lembi di pelle. Difficilmente Aki potrà far nuovamente conto su Kon, visto quanto accaduto nel corso della prima battaglia con Katana Man. A ogni modo, i due tornano a far coppia nella magnifica statua di NIREN STUDIO.

In arrivo tra il Q2 e il Q3 del 2023 a un prezzo di 590 euro, la figure da collezione in questione è alta 61 centimetri (scala 1:6) e mostra Hayakawa richiamare la famelica testa del Diavolo Volpe attraverso il conseuto gesto con le mani.