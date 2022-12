Chainsaw Man: un allenamento da premio Nobel per Denji e Power

Tutto sembrava calmo dopo la vittoria contro il Diavolo Eternità, eppure Denji e i suoi amici sono stati attaccati di sorpresa. Tutta la divisione di Makima è stata assaltata con morti e feriti, alcuni anche importanti. Soprattutto il protagonista di Chainsaw Man se l'è vista brutta contro un nuovo avversario, il Diavolo Katana.

Per fortuna le abilità di Makima hanno funzionato e, con l'aiuto di Kobeni, Denji ne è uscito sano e salvo. Ma la sua forza attuale non è di certo abbastanza per affrontare i nuovi nemici, e lo stesso vale per Power, che è stata messa velocemente KO durante la recente battaglia. E così in Chainsaw Man 1x10 è iniziato un allenamento con loro due protagonisti, ma accompagnati da una figura nuova ma comunque molto esperta.

Kishibe è uno dei cacciatori di diavoli più forti che ci siano in circolazione e mette a tacere i tentativi di attacco di Denji e Power in pochi istanti. C'è però una fase in cui i due decidono di dare sfoggio di tutta la loro materia grigia per attaccare con efficienza il nemico. In questa scena, Denji e Power fanno finta di essere due geni e preparano una strategia per assaltare Kishibe, che tuttavia riesce comunque a metterli KO in pochi istanti.

Power finisce in un lago di sangue e diventa anemica per il troppo potere utilizzato, mentre Denji viene ucciso con un poderoso calcio che lo fa cadere a terra. I due hanno comunque fatto dei passi in avanti, sarà abbastanza per i prossimi combattimenti che ci saranno negli ultimi episodi di Chainsaw Man?