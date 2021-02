Chainsaw Man: l'altezzosa Power si mostra nel cosplay di Spacejamminn

Il manga Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto negli scorsi anni ha colpito numerosi appassionati. Un personaggio in particolare, Power, è molto apprezzato dai fan ed una cosplayer ne ha voluto vestire i panni. Andiamo insieme a vederla.

La storia, edita tra le pagine di Shonen Jump, è giunta al termine nel 2020 annunciando però l'inizio di una seconda parte che verrà pubblicata su un'altra rivista della casa editrice Shueisha. Chainsaw Man ha persino ricevuto un prestigioso premio ed attualmente è molto attesa la serie animata che verrà prodotta da MAPPA, lo stesso studio che attualmente si sta occupando della trasposizione di L'Attacco dei Giganti.

Denji, il protagonista, divenuto un cacciatore di demone per ripagare alcuni debiti con la Yakuza, a causa di alcuni eventi ottiene il potere di trasformare in motoseghe le parti del proprio corpo. Nella squadra speciale di Makima egli è affiancato da Power. Quest'ultimo è un demone incarnato nel corpo di una ragazza ed è molto amato dai lettori dell'opera, tanto che la cosplayer Spacejamminn ne ha condiviso una propria interpretazione.

Al termine di questa news è visibile la foto della ragazza di cui notiamo i lunghi capelli biondi e le caratteristiche corna rosse, così come i suoi occhi. La giovane è in una posa che, come possiamo vedere nell'immagine stessa, imita quella assunta dal personaggio del manga intento a presentarsi con tutto il proprio orgoglio.

Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento.

Per chi fosse interessato ecco una news in cui ci chiediamo se la seconda parte di Chainsaw Man sarà un manga scolastico.