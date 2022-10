Chainsaw Man sempre più in alto: toccata quota 18 milioni di copie in circolazione

La Chainsaw Man mania è definitivamente scoppiata. L'anime di Studio MAPPA sta ottenendo il plauso di critica e pubblico, con l'ultimo episodio pubblicato, Chainsaw Man 1x03, che ha messo in scena uno scontro da urlo. Nel frattempo, il manga sta proseguendo con la seconda parte scritta e disegnata da Fujimoto.

Con un nuovo capitolo in uscita oggi, Chainsaw Man tocca quota 108. L'autore Tatsuki Fujimoto non può che essere soddisfatto della sua opera che già prima dell'inizio dell'anime aveva riscosso un successo enorme grazie alla splendida storia, folle tanto quanto i suoi protagonisti.

Ebbene, Chainsaw Man non ha intenzione di fermarsi e continua ad attirare pubblico: il manga ha infatti superato i 18 milioni di copie in circolazione, con soli 12 volumi pubblicati finora. Numeri impressionanti, condizionati dal recentissimo esordio dell'anime, ma comunque destinati a crescere in futuro. Inoltre, l'opera non è ancora terminata, e con i nuovi volumi arriveranno nuove vendite e quindi numeri in continua evoluzione.

In Italia Chainsaw Man viene pubblicato da Planet Manga, che ha già rilasciato i primi 11 volumi (prima parte della serie) insieme a un cofanetto. I primi tre episodi dell'anime di Studio MAPPA è invece disponibile in simulcast su Crunchyroll, con un nuovo episodio in arrivo ogni settimana.