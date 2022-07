Chainsaw Man: un'animazione fanmade celebra il ritorno del manga con i nuovi diavoli

L'attesa è stata tanta, ma alla fine Tatsuki Fujimoto ha portato al pubblico ciò che voleva. Dopo le esperienze con i oneshot di Look Back, Addio Eri e Futsuu ni Kiite Kure, il mangaka è tornato su Shonen Jump+ con Chainsaw Man, ripartito con il capitolo 98 che ha completamente stravolto l'ambientazione che conoscevamo.

Liceo, tanti studenti e una situazione particolare con un nuovo diavolo, il pollo Bucky, niente Denji nelle vicinanze e nessun personaggio che già conoscevamo per la prima parte di Chainsaw Man. Ovviamente le cose sono cambiate col passare delle pagine, con l'introduzione di un nuovo diavolo che si è rivelato essere estremamente brutale e che di sicuro sarà centrale in questa seconda parte del manga.

Il diavolo guerra che si è impossessato del corpo di Asa Mitaka ha sprigionato un potere unico in poche pagine: ha estratto la colonna vertebrale del professore, ha creato bombe a mano con le braccia della rappresentante di classe e infine ha fatto esplodere il tutto in alcune tavole davvero grottesche. Alcuni fan hanno preso subito in simpatia il personaggio, come Kieca, che ha creato questo video fanmade di Chainsaw Man con il diavolo guerra che utilizza il suo primo potere, creando una spada con la colonna vertebrale. Un video molto breve ma che concentra tutto il gore disegnato da Fujimoto.