Chainsaw Man diventa un anime anni '90 in queste illustrazioni old style

Tatsuki Fujimoto è un mangaka dei giorni nostri e, per questo, ha uno stile molto diverso da quello che veniva utilizzato 10, 20 o 30 anni fa. Il suo tratto sporco e grezzo, con i personaggi che si calano perfettamente in questi universi da lui disegnati, è diventato molto famoso ed è stato ripreso dall'anime di studio MAPPA per Chainsaw Man.

Con questo stile di disegno, o d'animazione, Denji ne ha viste di cotte e di crude. In Chainsaw Man, infatti, il protagonista viene gettato a capofitto nelle situazioni più pericolose, con diavoli che vogliono fargli la pelle a ogni angolo. Di certo è un manga adrenalinico e dark, ben lontano dalle atmosfere calde e accoglienti di un altro genere, lo slice of life. Pace e tranquillità ci sono, molto raramente e con una durata estremamente ridotta, anche in Chainsaw Man.

E se quei momenti venissero rivisitati con un altro stile? È l'esperimento fatto da due fan e illustratori che hanno pubblicato le loro immagini su Twitter. Il post in basso racchiude due disegni realizzati da BlueTheBone e Aiki_MeiArt, che hanno prodotto un Chainsaw Man in stile anni '90. Ripescando quindi quelle atmosfere risalenti a ormai 30 anni fa, si vede nella prima immagine Denji con Power che lo assale per una torta di compleanno, mentre Makima li osserva da lontano su una spiaggia, con i capelli rossi al vento.

La seconda immagine invece consolida il legame che c'è tra Aki e Angel, realizzati con uno stile tendente allo shojo vecchio stampo. A voi piacciono queste illustrazioni o preferite lo stile classico del manga? Ecco invece come sarebbe Denji in altri stili di disegno,