Chainsaw Man, l'anime arriva su Crunchyroll entro la fine dell'anno: anche in italiano?

Una delle serie anime più attese dalla community ha finalmente una finestra di rilascio ufficiale. L'adattamento di Chainsaw Man, debutterà sul catalogo streaming di Crunchyroll entro la fine dell'anno.

Attraverso un comunicato diffuso sulle proprie pagine ufficiali, la piattaforma ora di proprietà Sony ha rivelato che l'anime tratto dalla hit di Tatsuki Fujimoto si aggiungerà all'offerta prima della fine del 2022. L'uscita, è dunque prevista per il palinsesto anime estivo o autunnale. Secondo alcuni leak, Chainsaw Man debutterà a ottobre 2022.

Come rivelato durante il Napoli Comicon 2022, su Crunchyroll è in arrivo il doppiaggio in italiano, ma almeno per il momento non si hanno notizie concrete su un eventuale doppiaggio di Chainsaw Man. Essendo una delle uscite più attese, è però molto probabile che oltre ai sottotitoli verrà effettuato il doppiaggio in lingua nostrana.

L'adattamento anime di Chainsaw Man è attualmente in produzione presso lo Studio MAPPA, con Ryu Nakayama, Hiroshi Seko e Kazutaka Sugiyama accreditati come regista, sceneggiatore e character designer. Kensuke Ushio di Devilman Crybaby sarà responsabile delle musiche.

La storia scritta da Fujimoto racconta le vicende di Denji, un adolescente che vive assieme a un demone motosega di nome Pochita. Per sopperire ai debiti del padre, Denji vive una vita di stenti, guadagnando pochi spiccioli attraverso la raccolta di cadaveri. Un giorno, viene però tradito e assassinato. Sul punto di morte, stipula un contratto con Pochita e rinasce come il Chainsaw Man, un uomo-demone armato di motoseghe.

Il manga fece il suo debutto su Weekly Shonen Jump nel dicembre del 2018 ed è diventato una delle serie più popolari di Shueisha conquistando diversi premi. La seconda parte dell'opera, la saga intitolata School Arc, è attesa su Shonen Jump+ in estate.