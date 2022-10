Chainsaw Man: l'anime sta per arrivare, ecco il trailer dell'episodio 1

Il web sentirà a lungo parlare di Chainsaw Man, l'adattamento televisivo del manga di Tatsuki Fujimoto che ha conquistato i lettori grazie ad una storia a tratti assurda ma quanto mai affascinante. Inoltre, la serie tv in questione sarà curata dallo Studio MAPPA, lo stesso dietro L'Attacco dei Giganti 4 e Jujutsu Kaisen.

L'appuntamento con l'episodio 1 di Chainsaw Man è previsto l'11 ottobre, data nel quale gli spettatori potranno finalmente conoscere il protagonista della storia, Denji. Le aspettative sono talmente elevate che l'anime è finito pure come pubblicità sulla stazione di Shibuya, sintomo anche della grande campagna promozionale messa in atto dalla produzione.

Con l'avvicinarsi della data d'uscita della prima puntata, dunque, inevitabilmente Studio MAPPA non poteva esimersi dal rilasciare in rete il trailer dell'episodio 1, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. Si tratta di una clip di appena una manciata di secondi che ci mostra alcune sequenze d'azione, l'incontro tra Pochita e Denji e la prima apparizione di Makima. Ad ogni modo, i pochi estratti della puntata sono stati sufficienti per stuzzicare la curiosità degli spettatori grazie a quello che sembra essere un ottimo comparto visivo.

