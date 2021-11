Chainsaw Man, l'anime avrà dei tagli ed un ritmo troppo rapido? Parla un insder

Ci sono delle aspettative altissime nei riguardi dell'adattamento anime di Chainsaw Man, il manga di Tatsuki Fujimoto che ha riscosso un notevole successo in patria. Il prossimo anno sarà segnato dal debutto della serie televisiva che potrebbe lasciare gli spettatori con il fiato sospeso.

Sarà Studio MAPPA ad animare Chainsaw Man, forte del recente successo di Jujutsu Kaisen e della prima parte della stagione 4 de L'Attacco dei Giganti. Il primo trailer mostrato qualche mese fa ha svelato tutte le ambizioni della produzione che si augura di donare al franchise una meritata trasposizione. Ma le cose stanno andando esattamente per il verso giusto?

A distanza di qualche giorno dal leak che ha svelato i doppiatori di Chainsaw Man, un nuovo insider ha fornito interessanti dettagli sulla prodizione della serie. Stando alla fonte, infatti, l'intero anime dovrebbe coprire tutti i 91 capitoli del manga e Studio MAPPA, al 12 giugno, era impegnato con l'episodio 7. L'azienda si sta dunque ritagliando tutto il tempo necessario, tuttavia secondo l'insider l'anime non stupirà tutti, anzi, non sarà nemmeno il migliore degli adattamenti. A suo dire, infatti, ci saranno diversi tagli e un ritmo narrativo eccessivamente rapido in determinate parti, forse troppi al punto da definire la trasposizione "un cattivo adattamento, meglio leggere il manga". Il leaker ne approfitta per aggiungere che un episodio in particolare, ad ogni modo, sarà diretto da qualcuno di davvero talentuoso.

Ovviamente si trattano solo di parole e pertanto vanno prese con tutte le precauzioni del caso. Non ci resta che attendere il debutto della serie per tirare le conclusioni su una produzione che è destinata sicuramente a far discutere. E voi, invece, cosa ne pensate delle sue parole? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.