Chainsaw Man: l'anime di MAPPA debutta su Crunchyroll, inizia la storia di Denji

L’11 ottobre 2022 segna il debutto di due delle produzioni anime più attese dell’anno. Insieme al debutto di Bleach la Guerra Millenaria su Disney+ arriva su Crunchyroll il primo, esplosivo, episodio di Chainsaw Man, l’anime prodotto dallo studio MAPPA e basato sul manga di successo firmato da Tatsuki Fujimoto.

Intitolato “Cane e Motosega”, come il primo capitolo della controparte cartacea, l’episodio introduttivo si apre con un’inquietante sequenza in prima persona. Si tratta di Denji, ragazzo totalmente al verde che rimasto orfano si è isolato dalla società e si guadagna quanto basta per sopravvivere uccidendo demoni e mostri al fianco del suo unico amico: il piccolo Pochita, il diavolo motosega.

Un breve flashback mostra agli spettatori come si sono incontrati anni prima, con un Pochita gravemente ferito, a cui Denji offre il suo braccio. Bevendo il sangue i diavoli possono infatti curare le ferite. Da quel momento i due sono diventati inseparabili. Una notte, accompagnato dalla yakuza per cui lavora, Denji si ritrova in pericolo, circondato da troppi diavoli, intenzionati ad ucciderlo. Le gravi ferite riportate durante l’assalto sarebbero fatali per Denji, ma Pochita si trasforma nel suo cuore, dando vita al Diavolo Motosega che stermina tutti i mostri presenti nel magazzino.

In un violentissimo e cruento bagno di sangue Denji scatena le sue nuove capacità, e alle prime luci della mattina giungono sul luogo tre individui, due uomini e una donna, che si avvicina a Denji, ancora trasformato, presentandosi come un cacciatore di diavoli al servizio della sicurezza pubblica. Tramite un abbraccio, la ragazza fa tornare normale Denji, e gli propone due scelte: essere ucciso come diavolo, o essere sorvegliato e custodito come umano.



Diteci voi cosa ne pensate del primo episodio di Chainsaw Man. Intanto vi lasciamo alle ambiziose parole dell'editor della serie riguardo l'importanza dell'anime.