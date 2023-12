Chainsaw Man, l'anime proseguirà con un film! Tutti i dettagli sul Reze Arc

Al Jump Festa 2024 finalmente sono arrivate sull'anime di Chainsaw Man. Dopo un lungo silenzio cominciato in contemporanea con la fine della trasmissione della prima stagione, Studio MAPPA è tornato a parlare dell'adattamento del manga shonen di Tatsuki Fujimoto. La serie proseguirà, ma non come si aspettavano gli appassionati!

L'anime con Denji e Pochita è a metà tra un successo e un flop. Chainsaw Man è stato l'anime shonen dell'anno nel 2022, ma non tutti hanno apprezzato il modo in cui MAPPA ha adattato l'opera. Queste polemiche attorno alla produzione, oltre ai numerosi vari altri progetti in cui lo studio d'animazione era impegnato, hanno bloccato per molto tempo Chainsaw Man 2. La situazione si è sbloccata al Jump Festa 2024.

Da tempo si vociferava di un possibile film anime di Chainsaw Man. Ebbene, questi rumor si sono tramutati in realtà. Durante il festival è stato annunciato Chainsaw Man The Movie: Reze Arc. L'anime movie è stato presentato attraverso un filmato promozionale e una prima key visual che mettono in mostra l'inedito personaggio di Reze, una figura femminile misteriosa che legherà con Denji portandolo a intraprendere scelte difficili.

Le prime 12 puntate di Chainsaw Man hanno adattato fino al termine del Katana Man Arc. Il film di Chainsaw Man riprenderà ad adattare la storia a partire dal capitolo 40 e fino al 52. La pellicola ripercorrerà per intero la saga conosciuta come Bomb Girl Arc. Al momento non è ancora stata rivelata una data d'uscita ufficiale, ma novità dovrebbero arrivare già nel corso delle prossime settimane. Non è difficile che l'anime movie possa uscire già nel 2024.