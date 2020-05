Chainsaw Man sta per diventare un anime secondo un rumor

Che i titoli di Weekly Shonen Jump ricevano attenzione speciale e arrivino facilmente sulla cresta dell'onda è risaputo. Ed è anche risaputo che sono spesso i primi a ricevere un anime in proporzione ai capitoli pubblicati. E Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto potrebbe diventare un anime insieme ad altri compagni della rivista.

Dopo l'annuncio di Jujutsu Kaisen negli scorsi mesi e un rumor relativo ad Act-Age dei giorni scorsi, se n'è aggiunto un altro su un'altra stella nascente di Weekly Shonen Jump. Il mangaka Tatsuki Fujimoto, realizzatore di Fire Punch, potrebbe vedere il suo Chainsaw Man diventare un anime. Il rumor è nato da Yonkou Productions che sembra aver confermato un anime in lavorazione per il titolo.

Ovviamente ancora nulla è stato confermato dalla rivista di casa Shueisha che invece potrebbe avere un progetto speciale per Act-Age questa settimana. Tuttavia è possibile che un annuncio per Chainsaw Man arrivi nelle prossime settimane con tanto di copertina e pagine a colori d'apertura che di solito accompagnano queste rivelazioni importanti sulla rivista.

Non bisogna fare altro che attendere qualche mese per capire se questo rumor è fondato, anche se i fan non vedono l'ora di vedere l'uomo motosega Denji e gli altri diavoli animati come hanno mostrato alcuni anime fanmade di Chainsaw Man.