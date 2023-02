Chainsaw Man: l'anime in stile retro negli artwork di un fan

Chainsaw Man si è rivelata una delle più grandi sorprese degli ultimi anni in ambito shonen, e gran parte del successo è dovuta all’originalità dello stile, sia artistico che narrativo, di Tatsuki Fujimoto. L’incredibile popolarità del manga ha portato all’ottima accoglienza dell’anime, ma come apparirebbe la serie di MAPPA in uno stile retro?

Dopo la rivoluzione di genere proposta da un fan, che in un’illustrazione ben realizzata aveva a tutti gli effetti trasformato Chainsaw Man in una commedia romantica shojo, un altro appassionato dell’opera ha deciso di cimentarsi nell’immaginare l’avventura di Denji in uno stile molto diverso da quello adottato da Fujimoto. Come potete infatti vedere nel post riportato in calce, la pagina hanavbara, specializzata nel riproporre con uno stile retro serie anime moderne, ha pubblicato quattro illustrazioni dedicate a Denji, Power, Makima, Angel e Aki.

I protagonisti mantengono tutti il loro design originale, piuttosto semplice, e il primo grande cambiamento che colpisce sono gli occhi molto grandi, più dettagliati rispetto all’originale, e anche la palette cromatica con cui sono stati rappresentati gli sfondi, molto più accesa e vivace se paragonata ai colori scuri e freddi visti nell’anime. E voi cosa ne pensate di questo simpatico tributo alla serie di Chainsaw Man? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

In conclusione, ecco un doppio cosplay di Power e Makima infermiere, e ricordiamo che l’edizione home video di Chainsaw Man ha registrato dei pessimi risultati.