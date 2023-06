Chainsaw Man, l'anime è stato superato dalla sua parodia porno

Sono passati ormai diversi mesi dalla conclusione di Chainsaw Man, l'anime su cui Studio MAPPA aveva puntato moltissimo. Gli episodi della serie sono stati accolti bene ma con tanti commenti contrastanti a causa di alcuni dettagli della 3DCG e per la trama. In ogni caso, la serie continuerà, ma molti si sono preoccupati.

Infatti, i dati di vendita dei blu-ray di Chainsaw Man sono impietosi per un anime di questa portata. Il manga vende molto e proviene da una casa come Shueisha, che l'ha proposto per due anni su Weekly Shonen Jump. Studio MAPPA non è comunque preoccupata per il prosieguo della serie, che tornerà con una stagione 2 o forse un film. Intanto però, è da registrare un altro dato che ha fatto parlare molto nelle ultime ore.

Poco più di un mese fa è stato ufficializzato Dildoman, la parodia pornografica di Chainsaw Man, con la copertina che raffigurava le tre eroine e il suo protagonista. Il Giappone è terreno fertile per questo genere di prodotti, dato che ogni anime viene rivisitato in chiave erotica dai numerosi studios del paese del Sol Levante. Il dato che ha fatto però parlare è che le vendite dei blu ray di Dildoman superano quelle di Chainsaw Man. L'anime, in sostanza, ha perso contro la propria parodia. Sarà stato l'effetto della versione live action di Makima, Reze e Power o è semplicemente dovuto ad altri fattori?

In ogni caso, anche se la serie non ha avuto lo stesso impatto di Jujutsu Kaisen, il CEO di Studio MAPPA ha affermato che Chainsaw Man rimane un successo finanziario.