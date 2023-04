Chainsaw Man, l'annuncio della Stagione 2 dell'anime è dietro l'angolo

Come di consueto per questo tipo di produzioni, al termine della trasmissione della prima stagione anime di Chainsaw Man ci si sarebbe aspettato che Studio MAPPA confermasse il progetto annunciando la produzione di nuove puntate. Così invece non è stato, ma che fine ha fatto la Stagione 2 di Chainsaw Man? Novità potrebbero arrivare a breve.

Attualmente primo in cima alla classifica dei più letti di MangaPlus, Chainsaw Man è stato uno degli anime più attesi e seguiti del palinsesto 2022. Stranamente, però, a distanza di mesi dalla fine della messa in onda non si hanno ancora novità sulla seconda stagione.

Nelle scorse settimane una nuova locandina di Chainsaw Man aveva fatto ben sperare i fan. Forse il momento dell'annuncio ufficiale è vicino e a supportare questa ipotesi è un evento che si terrà nelle prossime settimane.

A fine maggio 2023 si svolgerà il Chainsaw Fes, una manifestazione a tema che l'account ufficiale della serie sta cominciando a promuovere. Secondo l'opinione di alcuni leaker, sarebbe quello il teatro per l'annuncio di Chainsaw Man Stagione 2.

L'evento, datato 20 maggio, presenterà esibizioni dal vivo a cui parteciperanno i doppiatori dell'anime e gli artisti che hanno contribuito alla colonna sonora. È dunque quella la location ideale per il grande annuncio di Studio MAPPA, che potrebbe lanciare i nuovi episodi nel 2024.