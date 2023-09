Chainsaw Man, quanti archi narrativi avrà il manga di Fujimoto?

Dal 2018 al 2020 è andata in scena su Weekly Shonen Jump una delle serie più atipiche mai pubblicate sulla rivista. Il battle shonen di Tatsuki Fujimoto ha fatto breccia nel cuore dei fan, con Chainsaw Man che è diventato in fretta un manga capace di far parlare di sé. L'anime ha poi rimarcato questa popolarità, introducendo a tutti Denji.

Questo sventurato ragazzo, orfano e solo se non fosse per il piccolo diavolo Pochita, viene risucchiato in una serie di eventi in cui si trova al centro di mire di gente pericolosa proveniente da tutto il mondo. La sua storia è ancora in corso, quanti archi narrativi avrà Chainsaw Man?

La prima parte del manga, che compone un'unica grande saga, la saga dell'agenzia di sicurezza, è composta da ben otto archi narrativi: l'arco introduttivo, l'arco del diavolo pipistrello, l'arco del diavolo eternità, l'arco dell'uomo katana, l'arco della ragazza bomba, l'arco degli assassini internazionali, l'arco del diavolo pistola e l'arco del diavolo del controllo. Otto in tutto per la prima parte di Chainsaw Man, ma la storia non si ferma.

Al momento, sono una cinquantina i capitoli proposti dal mangaka per la seconda parte di Chainsaw Man e in questi si sono distinti altri tre archi narrativi: l'arco del diavolo giustizia, l'arco degli appuntamenti di Denji e l'arco del diavolo caduta. A questi si aggiunge un'altra fase appena cominciata che potrebbe essere già intitolata "l'arco della chiesa di Chainsaw Man". Per capire quanti archi restano, bisogna ragionare sulla durata della serie.

Questa seconda saga del manga, basata sull'ambiente scolastico di Denji, sembra essere ricca di colpi di scena, eppure Fujimoto potrebbe decidere di mantenere lo stesso ritmo e la stessa quantità di capitoli dell'arco precedente. Se fosse così, Chainsaw Man avrebbe altri tre o cinque archi narrativi, il che porterebbe la serie ad avere un numero totale di 15 o 17 archi. Questo sempre ammesso che il manga si concluda con questa seconda parte.