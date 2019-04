Chainsaw Man: arriva la copertina del secondo volume

Chainsaw Man è quasi arrivato a sei mesi di pubblicazione sulla rivista Weekly Shonen Jump. L'opera di Tatsuki Fujimoto, già autore di Fire Punch, si è ritagliata uno spazio sulla rivista nipponica a suon di motoseghe e sangue. Con diciannove capitoli all'attivo, la serie sta per arrivare nuovamente in fumetteria con il secondo tankobon.

Il primo tankobon di Chainsaw Man naturalmente aveva in copertina il protagonista Denji, nella famosa forma demoniaca del demone delle motoseghe, con un verde acido sullo sfondo e una tinta rossa. Il nuovo volume non fa eccezione con gli strani accostamenti di colori. In calce, nel tweet di Your Anime Guy, potete vedere una delle protagonisti femminili, Power, colorata in diverse sfumature di rosa su uno sfondo verdino. La ragazza è naturalmente accompagnata dalla sua arma, la falce.

I capitoli contenuti nel volume non sono ancora noti, ma è verosimile pensare che contengano proprio la saga in cui avviene la prima apparizione di questo personaggio sadico e particolare. Nel numero doppio 22-23 di Weekly Shonen Jump, che sarà pubblicato ufficialmente il prossimo sabato, sarà presente il ventesimo capitolo di Chainsaw Man, con il protagonista Denji finito anche sulla copertina di gruppo della rivista.

Chainsaw Man è in pubblicazione su Weekly Shonen Jump dal 3 dicembre 2018. Il manga di Tatsuki Fujimoto ha la seguente trama: "Denji sta cercando di ripagare un debito lasciatogli dai genitori, ma la cifra da dare agli aguzzini è assurdamente alta. Dopo aver venduto alcune sue parti del corpo, come occhio e rene, capisce che cacciare demoni è il modo migliore per fare soldi. Mentre sogna di mangiare un cibo normale e poter uscire con una ragazza, ammazza demoni in compagnia del piccolo Pochita, un demone con una motosega per naso ma molto fedele. Dopo essere stato tradito dagli aguzzini e fatto a pezzi, Denji e Pochita si uniscono in un solo corpo per dare vita a un nuovo essere capace di trasformarsi in una motosega umana."