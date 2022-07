Chainsaw Man: arriva la locandina dell'anime! Nuovi dettagli a breve

Si parla di Chainsaw Man da diversi anni. Il fumetto di Tatsuki Fujimoto è ripreso con la seconda parte su Manga Plus, ma dell'anime ancora non si è visto quasi nulla. Soltanto un annuncio, una locandina e poi un trailer che sono stati tutti distribuiti tra il 2020 e il 2021, ma non c'è stato molto altro se non qualche dichiarazione.

Questo vuoto informativo si è però placato nelle ultime ore. Studio MAPPA ha infatti condiviso una nuova locandina di Chainsaw Man. Nell'immagine che lo studio d'animazione ha condiviso su Twitter si vede Denji nella sua versione diabolica, con la testa da motosega e le stesse che escono dalle braccia. Su una cima di detriti, il personaggio si staglia tra due palazzi di Tokyo mentre intorno a lui piove una grossa quantità di sangue. Lui stesso è inzaccherato e sporco in più punti, con tanto colore rosso.

Non sarà soltanto questa la novità: il 5 agosto arriveranno informazioni ulteriori su Chainsaw Man. Tra una settimana, Studio MAPPA condividerà un nuovo trailer sul proprio canale Youtube, contemporaneamente svelerà anche il cast principale della serie. Conosceremo quindi i doppiatori di Denji e di tutti gli altri personaggi della serie.

Manca poco quindi, con i fan che non vedono l'ora dell'arrivo di Chainsaw Man.