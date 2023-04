Chainsaw Man, arriva anche la parodia porno: in Giappone nasce 'Dildoman'

Il Giappone è la terra degli anime e dei manga, dell'elettronica, di tanta cultura, e tutto questo viene sempre messo in piazza quando si tratta di promuovere il territorio e le sue città. C'è ovviamente anche un'altra industria molto viva, quella del porno. Nel corso del tempo, sono nate tante parodie, ora arriva anche quella di Chainsaw Man.

Sono tante le parodie pornografiche dedicate al mondo degli anime. Nei periodi più recenti, a molti fan non sono sfuggite le fantasiose versioni di Weathering With You di Makoto Shinkai, oppure quelle dedicate all'anime dei record esploso proprio in quegli anni e che non potevano di certo mancare dopo tutto quel successo, ovvero la parodia porno di Demon Slayer. Ebbene, vista la popolarità ottenuta negli ultimi mesi dopo la trasmissione dell'anime di Studio MAPPA, anche Chainsaw Man può dire di avere una parodia porno.

Come confermato dal portale Anime News and Facts presente su Twitter, è in via di realizzazione questo speciale live action del manga di Tatsuki Fujimoto, molto diverso dai live action soliti proposti al cinema o a teatro. La locandina di Chainsaw Man porno disponibile in basso e adatta a ogni tipo di pubblico mostra le tre attrici del mondo JAV con i panni di Makima al centro, di Power sulla destra e di Reze, il personaggio che è stato brevemente mostrato nei secondi finali della prima stagione dell'anime, sulla sinistra.

Ovviamente la storia si baserà su quella dell'anime ma con le dovute modifiche, dato che il protagonista non sarà il Chainsaw Man di Denji bensì un altro tipo di uomo-diavolo, Dildoman. Il primo trailer, disponibile in altri lidi e che non è ovviamente adatto ai minori, mostra le prime peculiarità di questo demone. Di certo il mondo giapponese, tra merchandising erotico e contenuti pornografici, non si fa mancare nulla.