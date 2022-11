Chainsaw Man, in arrivo la mostra dell'anime grazie a studio MAPPA

Chainsaw Man è l'anime del momento, e lo stiamo percependo molto bene anche qui in Italia, ma forse non ci rendiamo conto di quanto sia diventata popolare la serie in Giappone. Nel Sol Levante sono stati infatti dedicate numerosi eventi a Denji e i suoi compagni, soprattutto nei quartieri di Tokyo più alla moda.

E dopo aver mostrato la follia sanguinaria di Denji in Chainsaw Man 1x07, studio MAPPA ha deciso di organizzare una mostra dedicata a Chainsaw Man, che si terrà dal 9 dicembre fino al 15 febbraio 2023 al baseyard Tokyo, spazio per eventi situato ad Harajuku. La mostra sarà intitolata Chainsaw Man Big Goodwll Exhibition, e permetterà ai fan di vedere da vicino i materiali di produzione dell'anime di MAPPA, oltre a numerosi video zeppi di curiosità sullo studio.

Ma il vero pezzo forte dell'evento è il pop-up store dedicato a Chainsaw Man, dove i fan potranno acquistare figures e merchandise esclusivo della mostra. I clienti che spenderanno almeno 2.000 yen al pop-up store riceveranno in omaggio una key visual card per la prima metà della mostra, mentre per la seconda una di quattro character art card.

Dopo il successo dei primi 7 episodi, MAPPA ha già deciso di fare le cose in grande per un prodotto eccezionale come Chainsaw Man. L'anime proseguirà martedì prossimo con Chainsaw Man 1x08, la cui anteprima ha mostrato ai fan una festa tra colleghi in cui Denji riceverà una sorpresa non proprio gradita.