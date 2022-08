Chainsaw Man: Asa e il War Devil in un doppio cosplay, le due protagoniste insieme

Un anno e mezzo, questa è stata l'attesa che hanno dovuto sopportare i fan di Tatsuki Fujimoto. Il mangaka, infatti, si è preso del tempo prima di pubblicare la parte 2 di Chainsaw Man, concentrandosi dapprima su tre oneshot. Ma alla fine la pausa è finita e a luglio è arrivato il primo capitolo di questa nuova fase scolastica.

Non c'è stato Denji ad accogliere i lettori, bensì un nuovo personaggio. In una periferia in rovina di una città del Giappone, c'è la scuola superiore che frequenta Asa Mitaka, una ragazza che è stata catapultata suo malgrado nel mondo di Chainsaw Man. Orfana, con i genitori uccisi da un diavolo, prova un odio per questi e proprio una serie di eventi con un diavolo la porta a fare la conoscenza del War Devil, il diavolo guerra che la possiede per metà.

La creatura, che quando prende il controllo del corpo mostra un carattere diverso e alcune cicatrici sul volto, è molto inquietante e controllante. Ormai questi due personaggi hanno già ottenuto il loro spazio e hanno conquistato il pubblico, ecco perché in rete non mancano i cosplay di Asa e il War Devil, come realizzato dalla cosplayer Angelica.

E proprio di recente, finalmente, ha fatto il suo ritorno Denji in Chainsaw Man.