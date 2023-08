Chainsaw Man: Asa e Yoru come non le avete mai viste negli extra del volume 15

Tatsuki Fujimoto ha dimostrato coraggio nel cominciare la seconda parte della serie Chainsaw Man inserendo nella storia un nuovo protagonista, e un punto di vista completamente diverso da quello di Denji. Asa è comunque riuscita ad affermarsi presto, venendo apprezzata dai lettori, e ora ha ricevuto un’illustrazione speciale al fianco di Yoru.

All’inizio della sua avventura liceale, Asa si è ritrovata costretta a stringere un patto con il War Devil, andando a ricoprire un ruolo ulteriormente centrale nella storia. Grazie a questo accordo Asa non solo è riuscita a sopravvivere dopo il terribile attacco subito dai suoi compagni di classe, ma ha sviluppato le potenzialità per trasformarsi in una vera e propria arma da guerra. Tuttavia, visti gli obiettivi differenti, in svariate occasioni Asa e Yoru si sono ritrovate a discutere, soprattutto dopo l’avvicinamento emotivo tra la ragazza e Denji.

Stavolta però l’autore ha voluto dedicare loro delle illustrazioni che le ritraggono in un momento tranquillo, di svago e divertimento. Come potete infatti vedere dal post riportato in fondo alla pagina, Asa è stata ritratta in un costume da coniglietta, con lunghe calze scure, giacca corta e un simpatico papillon, mentre a Yoru è toccato un vestito con chiusura laterale, con tanto di guanti raffinati.

Due illustrazioni originali, presenti nel volume 15 di Chainsaw Man, da poco pubblicato in Giappone. Fateci sapere cosa ne pensate di questa inedita versione di Asa e Yoru nei commenti. Intanto, ricordiamo che nel capitolo 137 di Chainsaw Man Denji ha mostrato le sue abilità combattive, e vi lasciamo alle parole di Fujimoto sul futuro della sua carriera.