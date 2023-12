Chainsaw Man, l'autore confessa il suo film preferito: vi stupirà!

Chainsaw Man, il manga realizzato da Tatsuki Fujimoto, è uno shonen atipico e avvincente. Ma quali sono le opere che hanno ispirato l'autore a creare un fumetto così originale? Il segreto deve ancora essere svelato, ma il mangaka ha rivelato il proprio apprezzamento verso un film in particolare.

Con l'uscita del volume 16 di Chainsaw Man, l'autore Tatsuki Fujimoto ha colto l'occasione per esprimere le proprie lodi verso un film molto popolare soprattutto in America del Nord. In questo breve ma significativo messaggio leggiamo: "Amo Pearl!", con tanto di immagine di Pochita che rotola su se stesso.

Il messaggio in questione è un chiaro riferimento a "Pearl", prequel del lungometraggio "X: A Sexy Horror Story" e secondo film della trilogia horror X. In quest'opera, uscita lo scorso anno, l'attrice Mia Goth ritorna nella saga per interpretare Pearl, una ragazza di campagna che sogna una vita da superstar ma vede tutti i suoi desideri distruggersi e decide di vendicarsi con il mondo in uno slasher decisamente originale e accattivante.

Per la gioia di Tatsuki Fujimoto, ma anche per i fan di questa trilogia, "X" tornerà nel 2024 con un ultimo film. A proposito di lungometraggi, in questi giorni è diventato virale un video tratto dall'adattamento teatrale di Chainsaw Man, ma come sarebbe se fosse un film?