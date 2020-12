Chainsaw Man, l'autore del manga disegna un Avenger: l'aspetto dell'eroe è terrificante!

Tatsuki Fujimoto, autore di Fire Punch e Chainsaw Man, è famoso soprattutto per il suo folle lato artistico, che ben si sposa con i contenuti delle sue due opere. L'amore del mangaka per i fumetti, tuttavia, non è rilegato alle sole opere giapponesi, come dimostra una terrificante fan art con protagonista Captain America condivisa pochi giorni fa.

In calce potete dare un'occhiata al disegno, in cui il leader degli Avengers viene ritratto con lo stile visto nel manga di Chainsaw Man. La stella, qui esagerata e prorompente come a suggerire l'infinito patriottismo statunitense, vede una delle sue cinque punte trapassare la gola dell'eroe, che cammina su un corpo imbracciando delle armi da fuoco. Lo scudo copre il volto di Steve Rogers, mentre la bandiera USA sventola alle sue spalle.

Lo stile di Fujimoto è inequivocabile, e persino la paletta dei colori è estremamente simile a quella che abbiamo visto in passato nelle pagine a colori dei suoi due manga. Gli utenti Reddit hanno scherzato chiamando il protagonista dell'artwork "Il Diavolo Patriota", una citazione ai nemici di Denji in Chainsaw Man.

Chainsaw Man diventerà presto un anime, e a quanto pare la produzione è già stata affidata ai ragazzi di MAPPA. La crescita in termini di popolarità dell'opera porterà sicuramente un numero ancora maggiore di utenti ad apprezzare il peculiare stile artistico dell'autore.