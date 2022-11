Chainsaw Man, l'autore del manga Tatsuki Fujimoto ha un particolare profilo Twitter

Pochi personaggi nella storia degli anime sono folli come quelli di Chainsaw Man. Il protagonista Denji è un ragazzo che desidera solo palpare una coetanea, mentre la majin Power ha dimostrato di essere forse la peggior coinquilina di sempre. Il più normale tra tutti sembra essere Aki Hayakawa, finito sulla copertina di una rivista femminile.

Ma ad essere folli non sono soltanto i personaggi della storia: anche l'autore del manga di Chainsaw Man Tatsuki Fujimoto non è da meno. Seppur siano noti alcuni suoi dati anagrafici (Fujimoto è un maschio classe '93), il mangaka non si è mai mostrato in pubblico, creando un alone di mistero sul suo aspetto. Nelle interviste ha rivelato solamente la sua passione per il cinema, che ha influito sulla sua crescita artistica, e quella per il buon cibo.

Alla première di Chainsaw Man 1x04, Fujimoto ha svelato ai fan la sua identità su Twitter, associata all'account @nagayama_koharu. La cosa davvero strana è che, prima della rivelazione, Fujimoto si è sempre finto una bambina di terza elementare nel profilo, con tanto di tweet che solo una giovincella potrebbe fare.

Dopo la messa in onda della puntata 1x04 Fujimoto ha però deciso di scrivere alcuni tweet "seri" riguardanti Chainsaw Man, per poi concludere la sua fugace apparizione sul social network rivelando di aver rubato l'account della sorellina. Nel tweet che potete vedere in calce a questa notizia, @nagayama_koharu afferma che il fratello tornerà a scrivere sul suo profilo.

Non è noto se Tatsuki Fujimoto abbia effettivamente una sorella, ma sembrerebbe che l'account @nagayama_koharu sia di proprietà esclusiva dell'autore, che evidentemente si diletta ad impersonare una ragazzina delle elementari. Passatempo alquanto bizzarro, quello dell'autore, e siamo sicuri che anche Denji si stupirebbe di fronte a una rivelazione del genere.