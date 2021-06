Chainsaw Man: l'autore rivela il titolo del film horror che ha ispirato il manga

Chainsaw Man è uno dei manga shonen più apprezzati dell'ultimo biennio, e in attesa dell'uscita della prima stagione dell'anime, sono spuntate in rete nuove dichiarazioni dell'autore Tatsuki Fujimoto. Il mangaka ha discusso del suo passato durante il MAPPA Stage 2021, rivelando anche il titolo del film americano che ha ispirato la sua opera.

"Decisi di diventare un mangaka sin da giovane", ha dichiarato l'autore, "mi ricordo che da ragazzo mi svegliai di notte e sentii mia madre e mio padre mentre parlavano di me. Mi ricordo che uno dei due disse "Tatsuki diventerà un NEET se non ci occupiamo di lui". Con il tempo iniziai a pensare a un lavoro come regista ma realizzare un film da solo era impossibile, quindi alla fine optai per lo scrittore. Non ho mai desiderato un lavoro normale".

Successivamente Fujimoto ha dichiarato che il film che ha ispirato la sua opera è l'horror The Texas Chainsaw Massacre, ovvero "Non aprite quella porta", ragione per cui il protagonista della sua storia imbraccia una motosega. Il mangaka del resto non ha mai nascosto la sua passione per i prodotti d'intrattenimento occidentali né quella per gli horror, ricorderete ad esempio la sua strepitosa fan art di Capitan America.

Chainsaw Man oggi è un successo straordinario, con oltre 11 milioni di copie in circolazione e un adattamento anime curato da MAPPA in uscita nel 2021. Una bella rivincita per Fujimoto, che fortunatamente è riuscito a trovare un modo per esprimere il suo incredibile talento.